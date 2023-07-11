БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русскоязычный Харьков. Укро-режим огрёб новую порцию ненависти

Русскоязычный Харьков. Укро-режим огрёб новую порцию ненависти

Макс Шкалин.   Киевский нацистский режим не прекращает попытки насадить в Харькове культ украинского языка и культуры.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
После 2014 года укронацисты все силы бросили на Харьков боясь что там возникнет противостояние с ними. Харькову западенцы сильно не доверяли. При этом &quot;проморгали&quot; Донбасс. Надеюсь что люди в Харькове еще дадут отпор нацистской сволочи.
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6 час.
SI
Sergey Ivanov
Ну и где же партизанские отряды сопротивления? Где Сидор Ковпак? Где Медведев? Где наш разведчик и диверсант Николай Кузнецов? Где, хотя бы, подпольные ячейки «изучения русской культуры»? Что, все ждут, когда придет русский Иван- и всех освободит? Не слишком ли дешево собираются харьковчане купить себе свободу?
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49 мин.

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