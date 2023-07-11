Русскоязычный Харьков. Укро-режим огрёб новую порцию ненависти

После 2014 года укронацисты все силы бросили на Харьков боясь что там возникнет противостояние с ними. Харькову западенцы сильно не доверяли. При этом "проморгали" Донбасс. Надеюсь что люди в Харькове еще дадут отпор нацистской сволочи.

SI

Sergey Ivanov

Ну и где же партизанские отряды сопротивления? Где Сидор Ковпак? Где Медведев? Где наш разведчик и диверсант Николай Кузнецов? Где, хотя бы, подпольные ячейки «изучения русской культуры»? Что, все ждут, когда придет русский Иван- и всех освободит? Не слишком ли дешево собираются харьковчане купить себе свободу?