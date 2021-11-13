Кошмар на мировых энергетических рынках ещё не закончился. Он только начинается. Пока предстоящий зимний период может иметь катастрофические последствия для экономики и социальной сферы не только Европы, но и Китайской Народной Республики.
Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль
Комментарии
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Boris Voronin
Сколько можно терпеть этих экономических недоумков и ВРЕДИТЕЛЕЙ развития экономики России???!!!... Силуанова, Набиулину и Кудрина призвать к ответу и показательно СУДИТЬ!!!
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Boris Voronin
Сколько можно терпеть этих экономических недоумков и ВРЕДИТЕЛЕЙ развития экономики России???!!!... Силуанова, Набиулину и Кудрина призвать к ответу и показательно СУДИТЬ!!!
Это ты экономический недоумок. Уход от налогов - это очень большая и трудная работа головным мозгом. И они развивают экономику мира, украденные из российского бюджета деньги они вложат в производство в странах, где это выгодно. Например в судоверфях оплатят контракты на покупки новых яхт.
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4 час.
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