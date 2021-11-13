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Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль

Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль

Кошмар на мировых энергетических рынках ещё не закончился. Он только начинается. Пока предстоящий зимний период может иметь катастрофические последствия для экономики и социальной сферы не только Европы, но и Китайской Народной Республики.

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Комментарии
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Boris Voronin
Сколько можно терпеть этих экономических недоумков и ВРЕДИТЕЛЕЙ развития экономики России???!!!... Силуанова, Набиулину и Кудрина призвать к ответу и показательно СУДИТЬ!!!
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Boris Voronin
Сколько можно терпеть этих экономических недоумков и ВРЕДИТЕЛЕЙ развития экономики России???!!!... Силуанова, Набиулину и Кудрина призвать к ответу и показательно СУДИТЬ!!!
Это ты экономический недоумок. Уход от налогов - это очень большая и трудная работа головным мозгом. И они развивают экономику мира, украденные из российского бюджета деньги они вложат в производство в странах, где это выгодно. Например в судоверфях оплатят контракты на покупки новых яхт.
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4 час.
Larisa Ivanova
Статью не читала. Но заголовок врет. Россия прибыль не получит. Получат несколько человек.
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7 мин.

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