Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль

Сколько можно терпеть этих экономических недоумков и ВРЕДИТЕЛЕЙ развития экономики России???!!!... Силуанова, Набиулину и Кудрина призвать к ответу и показательно СУДИТЬ!!!

Дмитрий Бакланов

Boris Voronin Сколько можно терпеть этих экономических недоумков и ВРЕДИТЕЛЕЙ развития экономики России???!!!... Силуанова, Набиулину и Кудрина призвать к ответу и показательно СУДИТЬ!!!

Это ты экономический недоумок. Уход от налогов - это очень большая и трудная работа головным мозгом. И они развивают экономику мира, украденные из российского бюджета деньги они вложат в производство в странах, где это выгодно. Например в судоверфях оплатят контракты на покупки новых яхт.