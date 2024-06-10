Нефть стабилизировалась после падения на прошлой неделе. Рынок все еще переваривает решение ОПЕК+ о восстановлении поставок, а трейдеры ожидают серии отраслевых отчетов и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам.