Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» костромских артиллеристов-десантников поддержали огнем штурмовые группы ВДВ, уничтожив до взвода пехоты ВСУ

В связи с туманом и изморозью вести воздушную разведку было невозможно, поэтому десантники вскрыли основные огневые средства, пункты управления противника и корректировали огонь артиллерии путем передачи целеуказаний на линии боевого соприкосновения.
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