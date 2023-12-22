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Закон, порядок, государство

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Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» костромских артиллеристов-десантников поддержали огнем штурмовые группы ВДВ, уничтожив до взвода пехоты ВСУ

Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» костромских артиллеристов-десантников поддержали огнем штурмовые группы ВДВ, уничтожив до взвода пехоты ВСУ

В связи с туманом и изморозью вести воздушную разведку было невозможно, поэтому десантники вскрыли основные огневые средства, пункты управления противника и корректировали огонь артиллерии путем передачи целеуказаний на линии боевого соприкосновения.

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