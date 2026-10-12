Alfa Romeo Cuorerosso: ярко-красный взгляд на будущее марки

Фото: Alfa Romeo На Парижском автосалоне 2026 года Alfa Romeo показала Cuorerosso и намекнула, как могут выглядеть её будущие машины.
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