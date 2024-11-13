Смоленский суд уличил приставов в бездействии

Иск против смоленского райотдела федеральной службы подала микрокредитная организация Районный суд Смоленска признал незаконным бездействия ответственных лиц Промышленного райотдела судебных приставов регионального управления ФССП России.
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