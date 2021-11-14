Только расслабишься после работы, сядешь под пиво с рыбкой посмотреть что-нибудь лёгкое, ненапряжное, может, даже, спортивное - тебя Попова, Голикова, Малышева или Малахов по мозгам, шар-рах!
Вот что, конечно, выручает в этой жизни, так это чувство юмора. Как говорил когда-то первый шеф автора, в трубопрокатном отделе института "ГИПРОМЕЗ", Михаил Яковлевич Гальперин: "Жизнь такая штука, что если к ней относиться без юмора - из неё живьём не выбраться".
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