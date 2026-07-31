Предприятие ТЭК загорелось в Волгограде после атаки БПЛА

Промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда загорелось после атаки беспилотников, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 31 июля, сообщает Telegram-канал администрации региона.
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