Идет гибридная война. Против России сейчас выступает не Украина, а более 50-ти стран. Количество ударов и попыток совершить теракт будет только нарастать.
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Идет гибридная война. Против России сейчас выступает не Украина, а более 50-ти стран. Количество ударов и попыток совершить теракт будет только нарастать.