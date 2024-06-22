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Орлов об Овечкине: «Могу сказать о нем только добрые слова. У него есть чему поучиться. Он старший, соратник»

Орлов и Овечкин вместе играли за «Вашингтон» с 2011 по 2023 год. – Как вам помогал Александр Овечкин? – Могу сказать о нем только добрые слова.

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