Решение Евросоюза ужесточить условия предоставления временной защиты украинским беженцам, достигшим призывного возраста, свидетельствует о нехватке личного состава в рядах ВСУ,, провале на фронте и катастрофическом демографическом положении республики.
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