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Газета.ру

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Политолог Корнилов: в ЕС понимают нехватку живой силы в ВСУ

Политолог Корнилов: в ЕС понимают нехватку живой силы в ВСУ

Решение Евросоюза ужесточить условия предоставления временной защиты украинским беженцам, достигшим призывного возраста, свидетельствует о нехватке личного состава в рядах ВСУ,, провале на фронте и катастрофическом демографическом положении республики.

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