МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    жиды показали свою фашистскую сущность! вот точно Гитлер был евреем, а холокост жидярская разводка!Сегодня открылись...
  • петр кузнецов
    факты появления оружия у ХАМАС я думаю выведет на Украину , уж больно щедро её снабжали американцы ,а хохлам чё не пр...ИЗРАИЛЬ ПОЛУЧИЛ О...
  • Лев Добрый
    Нашла коса на камень и это на долго!👀😱😜👈Кадры захваченной...

В Киеве требуют от Запада на следующий год минимум $42 млрд

В Киеве требуют от Запада на следующий год минимум $42 млрд

Киев требует от западных хозяев 42 миллиарда долларов поддержки на следующий год – и эта сумма включает в себя только критически необходимые бюджетные расходы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх