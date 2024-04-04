Марочко: ВСУ превращают центр города Часов Яр в мощный укрепрайон, прикрываясь гражданским населением

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, включая Донецкое. Противник, в свою очередь, насколько это возможно в текущей обстановке усиливает оборону на позициях, включая максимально возможное укрупнение населенных пунктов.
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