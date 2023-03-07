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Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

9-12 января в Тюмени пройдет шестой этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

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