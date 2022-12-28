Живая Кубань

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  • Бауржан Сатпаев
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Стало известно, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями

Стало известно, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями

Стало известно, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователямиРуководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл, что пользователи Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки.

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