Стало известно, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями

Стало известно, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователямиРуководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл, что пользователи Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки.
Стало известно, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователямиРуководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл, что пользователи Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки.
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