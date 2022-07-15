Военный эксперт Ераносян рассказал об обстановке на линии фронта Краматорск-Славянск

На данный момент подразделения армии Российской Федерации смогли в тяжёлых сражениях открыть для себя проход на территорию, где расположены укрепления, выстроенные боевиками, входящими в состав националистических батальонов Вооружённых сил Украины.
На данный момент подразделения армии Российской Федерации смогли в тяжёлых сражениях открыть для себя проход на территорию, где расположены укрепления, выстроенные боевиками, входящими в состав националистических батальонов Вооружённых сил Украины.
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