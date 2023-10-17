АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам

АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС, 100%-ная «дочка» ЦБ, оператор АИС страхования в силу 594-ФЗ) в рамках пакета сделок, заключенных с Российским союзом автостраховщиков, с 17 октября 2023 года будет оказывать услуги по техподдержке в отношении инфраструктуры и программного обеспечения, необходимых для функционирования АИС ОСАГО.