Сбербанк обратился к российским пенсионерам с неожиданной рекомендацией: не спешить снимать все средства с карты «Мир» после поступления…Сообщение Не опустошайте карту: какой секрет скрывают банковские проценты появились сначала на Ежедневные новости.
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