11 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

11 марта – 70 день года, до Нового года осталось 395 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 6 февраля в разные года в России и в Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.
11 марта – 70 день года, до Нового года осталось 395 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 6 февраля в разные года в России и в Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.
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