ChatGPT превзошел врачей в ответах на медицинские вопросы. Его ответы на 79% точнее

ChatGPT отвечает на медицинские вопросы на 79% лучше большинства врачейПрограмма ChatGPT справилась с медицинскими консультациями лучше большинства врачей, как показало исследование американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
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