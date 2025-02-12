Режим Зеленского не пускает Порошенко в Мюнхен с помощью повесток

Украинские власти вручили экс-президенту и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований, тем самым запретив поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.