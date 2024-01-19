В Краснодаре сегодня без отопления останутся школа и три десятка жилых домов

В Краснодаре сегодня без отопления останутся школа и три десятка жилых домовСегодня, 19 января, «Краснодартеплосеть» предупредила жителей краевого центра о запланированных отключениях подачи тепла в микрорайоне 40 лет Победы, а также в районе табачной фабрики.