Полиция нашла астраханцев, нарисовавших на затоне большой половой орган

«Художники» признали свое творчество на камеру. Астраханская полиция наша двух местных жителей, которые накануне оставили послание на льду Набережной Приволжского затона: напротив храма Князя Владимира молодые люди нарисовали большой мужской половой орган.
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