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Полиция нашла астраханцев, нарисовавших на затоне большой половой орган

Полиция нашла астраханцев, нарисовавших на затоне большой половой орган

«Художники» признали свое творчество на камеру. Астраханская полиция наша двух местных жителей, которые накануне оставили послание на льду Набережной Приволжского затона: напротив храма Князя Владимира молодые люди нарисовали большой мужской половой орган.

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