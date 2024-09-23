Энергетики «Тверьэнерго» завершили проект по благоустройству и уличному освещению парка «Острова» в Вышнем Волочке

Работы по благоустройству и освещению парка «Острова» выполнялись специалистами «Тверьэнерго» в рамках муниципального контракта с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа.
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