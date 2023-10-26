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Киссинджер выступил за создание независимого палестинского государства в Сибири

Киссинджер выступил за создание независимого палестинского государства в Сибири

«Мягкое переселение». Киссинджер выступил за создание независимого палестинского государства в Сибири.

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Комментарии
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Зоя Копань
Только за то что слово &quot;иудеи&quot;  обозначает Иуда можно отрицательно относится к евреям! И эти постаянные  показушные сирены, ну один к одному как в Киеве, когда  кто нибудь из Гейевропы приезжал, покрасоваться!
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6 час.
Зоя Копань
К нам больше никого не из коренных народов уж точно не надо, со своими разобраться и плавненько вытеснить мигрантов из Средней Азии!
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6 час.
Зоя Копань
Только за то что все мошенники - ростовщики, разоривших нашу страну, Ходорковский, Чубайс, Фридман и т д у нас в стране с 90-годов евреи-Иуды можно просто относится к этой лицемерной нации отрицательно!
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6 час.

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