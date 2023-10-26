Киссинджер выступил за создание независимого палестинского государства в Сибири

Зоя Копань Только за то что слово "иудеи" обозначает Иуда можно отрицательно относится к евреям! И эти постаянные показушные сирены, ну один к одному как в Киеве, когда кто нибудь из Гейевропы приезжал, покрасоваться!

Зоя Копань К нам больше никого не из коренных народов уж точно не надо, со своими разобраться и плавненько вытеснить мигрантов из Средней Азии!