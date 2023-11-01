Байден наложит вето на проект помощи Израилю в случае его принятия конгрессом

Президент США Джо Байден наложит вето на предложение республиканцев о выделении средств на оказание помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса без упоминания Украины, заявили NBS News в административно-бюджетном управлении Белого дома.
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