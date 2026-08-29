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ИА Регнум

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Экс-министр обороны Украины Фёдоров стал советником министра обороны Италии

Экс-министр обороны Украины Фёдоров стал советником министра обороны Италии

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров 28 августа объявил о принятии предложения занять пост советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

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