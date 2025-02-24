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Эксперт РА: прибыль банков в 2025 году составит 3,4-3,6 трлн рублей

В 2025 году банкам не удастся повторить рекорд прошлого года и их совокупная прибыль составит 3,4-3,6 трлн рублей (в 2024 году этот показатель был на уровне — 3,8 трлн рублей), прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

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