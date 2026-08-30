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Царьград

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ТАСС: командование ВСУ направляет раненых женщин на передовую

ТАСС: командование ВСУ направляет раненых женщин на передовую

Источник агентства сообщил, что украинские командиры игнорируют состояние здоровья военнослужащих.Командование ВСУ использует практику отправки на боевые позиции женщин, которые еще не оправились от ранений или травм.

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