Источник агентства сообщил, что украинские командиры игнорируют состояние здоровья военнослужащих.Командование ВСУ использует практику отправки на боевые позиции женщин, которые еще не оправились от ранений или травм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК организовал пр...
- "Свинтили на стор...
- Русскому патриоту...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым