Крупный лесной пожар вспыхнул в Брянской области

Всего за сутки подразделения МЧС совершили восемь выездов.По данным Главного управления МЧС России по Брянской области, за минувшие 24 часа на территории региона было зарегистрировано восемь возгораний.
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