Врач-диетолог Макиша назвала самые полезные овощи и фрукты

Фрукты и овощи дают человеку пищевую клетчатку, которая очень важна для нормальной работы кишечника. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-диетолог, ведущий специалист по снижению веса, осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.