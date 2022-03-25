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Врач-диетолог Макиша назвала самые полезные овощи и фрукты

Врач-диетолог Макиша назвала самые полезные овощи и фрукты

Фрукты и овощи дают человеку пищевую клетчатку, которая очень важна для нормальной работы кишечника. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-диетолог, ведущий специалист по снижению веса, осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.

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