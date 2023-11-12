Ошибки приготовления овсянки: варим так, что все просят добавки

Овсяная каша хоть и считается хорошим завтраком, но многие ее относят к нелюбимым блюдам. Все потому, что в плохих руках овсянка склеивается, становится склизкой и липкой – кому захочется есть такую кашу? Для того чтобы получить от овсянки заряд бодрости и попросить добавки, надо просто ее ….