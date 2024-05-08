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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьмина о переходе во взрослые: «Хочется показать себя, понравиться судьям, публике. Боязни совсем нет, по крайней мере, пока что»

Фигуристы выступают в танцах на льду и тренируются у Ирины Жук и Александра Свинина.  Кузьмина: Подготовка идет полным ходом.

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