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С уходом детей на каникулы в регионе прошли занятия «Правилам движения – наше уважение» с участием ЮИДовцев Дона

С уходом детей на каникулы в регионе прошли занятия «Правилам движения – наше уважение» с участием ЮИДовцев Дона

В рамках областного осеннего декадника «Безопасная дорога – детям» отряды ЮИД Ростовской области провели профилактические занятия по соблюдению Правил дорожного движения с участием обучающихся начальной школы, в связи с уходом… Показать полностью.

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