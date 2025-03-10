Рублев и Хачанов проиграли на парном турнире в Индиан-Уэллс

В первом круге они уступили Райану Сеггерману и Патрику Трхаку – 2:6, 7:6(4), 7-10. После выхода в финал в Гонконге в начале сезона Рублев и Хачанов проиграли в первом же матче в Дубае и теперь в Индиан-Уэллс.