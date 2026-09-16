Inside Putin’s $135 Billion Arctic Gamble That Could Save His Ukraine War

Back in early February 2022, Vladimir Putin had his first in-person meeting with his Chinese counterpart Xi Jinping for nearly two years, at the opening of the Winter Olympics ceremony in Beijing.
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