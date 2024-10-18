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ЦБ может ограничить банкам выдачу автокредитов

ЦБ может ограничить банкам выдачу автокредитов

Мера призвана снизить темпы выдачи таких кредитов и снизить долговую нагрузку на заемщиков. Например, в сентябре выдали 173 тысячи кредитов на 248 млрд рублей Банк России хочет ограничить банкам выдачу кредитов на автомобили.

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