ЦБ может ограничить банкам выдачу автокредитов

Мера призвана снизить темпы выдачи таких кредитов и снизить долговую нагрузку на заемщиков. Например, в сентябре выдали 173 тысячи кредитов на 248 млрд рублей Банк России хочет ограничить банкам выдачу кредитов на автомобили.
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