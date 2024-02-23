Церемония угощения фруктовыми тортами без выпечки

Когда хочется удивить гостей вкусным десертом, а возиться с духовкой лень, на помощь всем хозяйкам приходит торт без выпечки! Его можно готовить бесконечно, постоянно меняя входящие в состав ягоды и фрукты.
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