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Царьград

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Илон Маск и Сэм Альтман поддержали замедление развития ИИ

Илон Маск и Сэм Альтман поддержали замедление развития ИИ

В Калифорнии подан иск против Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google. Компании обвиняются в сговоре для замедления развития ИИ.

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