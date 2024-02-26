Итоги опроса «ЮВК»: 11% предпочитают бутилированную воду

«Юго-Восточный курьер» традиционно подводит итоги еженедельного опроса для читателей. В прошлый раз мы спросили: «Какую воду вы пьёте?» Большинство (37%) ответили, что пьют воду, очищенную фильтром-кувшином.
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