Fit Service предсказал рост цен на автосервис в 2026 году на 20%

В первом полугодии 2026 года цены на автозапчасти в России увеличились на 15-20%. Директор Fit Service Татьяна Овчинникова прогнозирует дальнейшее удорожание на 5-7%, связанное с ростом стоимости нормо-часа и усложнением ремонтов.