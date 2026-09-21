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Царьград

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Fit Service предсказал рост цен на автосервис в 2026 году на 20%

Fit Service предсказал рост цен на автосервис в 2026 году на 20%

В первом полугодии 2026 года цены на автозапчасти в России увеличились на 15-20%. Директор Fit Service Татьяна Овчинникова прогнозирует дальнейшее удорожание на 5-7%, связанное с ростом стоимости нормо-часа и усложнением ремонтов.

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