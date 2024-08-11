В России представлен рейтинг по безопасности дорожного движения регионов

﻿﻿В России предложены региональные рейтинги безопасности дорожного движения. При этом учитывается не только федеральная статистика дорожно-транспортных происшествий по субъектам РФ, но и стоимость содержания автомобильных дорог, обеспечение дорог медицинским персоналом, количество камер на автомагистралях и ряд других фактов.