В России представлен рейтинг по безопасности дорожного движения регионов

В России предложены региональные рейтинги безопасности дорожного движения. При этом учитывается не только федеральная статистика дорожно-транспортных происшествий по субъектам РФ, но и стоимость содержания автомобильных дорог, обеспечение дорог медицинским персоналом, количество камер на автомагистралях и ряд других фактов.
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