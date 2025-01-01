Рой дронов – их много, а нас «Рать». Боевые лазеры против БПЛА уже сегодня

10,7 тыс прочтений Оглавление Что такое «боевой лазер»? Как работает боевой лазер? Почему лазеры подходят для борьбы с роем дронов? Когда речь идёт о защите от дронов, использование комплексов ПВО оказывается очень дорогим.
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