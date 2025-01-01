МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 477 подписчиков

Рой дронов – их много, а нас «Рать». Боевые лазеры против БПЛА уже сегодня

Рой дронов – их много, а нас «Рать». Боевые лазеры против БПЛА уже сегодня

10,7 тыс прочтений Оглавление Что такое «боевой лазер»? Как работает боевой лазер? Почему лазеры подходят для борьбы с роем дронов? Когда речь идёт о защите от дронов, использование комплексов ПВО оказывается очень дорогим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх