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За рулем

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В России наладили производство крупного отечественного седана не хуже Camry

В России наладили производство крупного отечественного седана не хуже Camry

В сегменте бизнес-седанов появился новый игрок – Tenet A8, который марка назначила своим флагманом. Выпускать машину будут полным циклом на площадке холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), где раньше располагался завод Toyota.

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