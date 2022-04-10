Кинотеатры в России могут закрыться в мае без голливудского проката

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов встретился с руководителями сетей кинотеатров. На встрече они заявили о приближающемся крахе отрасли без голливудских фильмов, которые перестали поступать в российский прокат с начала марта из-за западных санкций.
Бизнес-омбудсмен России Борис Титов встретился с руководителями сетей кинотеатров. На встрече они заявили о приближающемся крахе отрасли без голливудских фильмов, которые перестали поступать в российский прокат с начала марта из-за западных санкций.
Свежие комментарии