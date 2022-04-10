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Кинотеатры в России могут закрыться в мае без голливудского проката

Кинотеатры в России могут закрыться в мае без голливудского проката

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов встретился с руководителями сетей кинотеатров. На встрече они заявили о приближающемся крахе отрасли без голливудских фильмов, которые перестали поступать в российский прокат с начала марта из-за западных санкций.

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