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Китай

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Китай намерен совместно с Туркменистаном вносить больший вклад в мир и процветание в регионе -- глава МИД КНР

Пекин, 26 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в понедельник, что Китай намерен укреплять коммуникацию и координацию с Туркменистаном, чтобы вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в регионе.

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