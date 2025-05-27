Китай намерен совместно с Туркменистаном вносить больший вклад в мир и процветание в регионе -- глава МИД КНР

Пекин, 26 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в понедельник, что Китай намерен укреплять коммуникацию и координацию с Туркменистаном, чтобы вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в регионе.
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