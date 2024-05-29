Сосны на миллионы рублей нелегально срубили в Усть-Удинском лесничестве

В Усть-Удинском лесничестве Иркутской области выявлена незаконная вырубка деревьев. По данным региональной прокуратуры, органы лесного хозяйства не выдавали разрешений на заготовку лесных насаждений на данном участке.
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