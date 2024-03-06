Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал производство медицинских изделий в Иране

Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал в Иране российскую компанию «МЛТ Парсия». Подмосковье наладит сбыт высокотехнологичной продукции: автоматических приборов окраски серии АФОМК для лабораторных исследований и других медицинских изделий.
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