Власти нашли виновных в перебоях с электричеством на юге России

Власти предотвратят перебои электричества в южных регионах России летом. Премьер-министру Михаилу Мишустину доложили на заседании правительства 29 мая, что на Северном Кавказе, в новых регионах и Юго-Восточной Сибири ввели запрет на майнинг криптовалюты во избежание веерных отключений электроэнергии.