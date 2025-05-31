«Честный маршрут» главы ЯНАО завоевал 2-е место в конкурсе «Пресс-служба года»

30 мая в Москве состоялась церемония награждения конкурса «Пресс-служба года — 2024». Пресс-служба губернатора ЯНАО заняла второе место в номинации «Лучший PR-проект в государственной сфере», сообщили организаторы.
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